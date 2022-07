Lunedì si demolisce la Valascia

Il momento di voltare pagina Da settembre l’Ambrì-Piotta sta scrivendo “una nuova pagina della sua incredibile storia nella Gottardo Arena”, si legge in un comunicato della società biancoblù. Purtroppo però “arriva anche il triste momento di voltarne la pagina precedente”. Questa scelta “dolorosa” è imposta dalla legge che subordina alla demolizione l’erogazione del sussidio di delocalizzazione dell’impianto fuori dalla zona di potenziale pericolo di valanghe. Anche la petizione per il salvataggio, che raccolto diverse centinaia di firme, “non ha purtroppo potuto modificare questo destino”.

L’ultimo saluto

Per chi desidera dare un ultimo saluto alla Valascia, l’appuntamento è per lunedì mattina sul piazzale. “Cercheremo di vivere questo addio con lo spirito giusto di chi non dimentica, ma guarda avanti per affrontare nuove battaglie”.