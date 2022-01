Lugano-Zurigo si giocherà mercoledì 12 gennaio

“Preso atto delle decisioni della National League e delle ulteriori restrizioni contro la pandemia, decise la scorsa settimana dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, l’Hockey Club Lugano comunica quanto segue: la partita della Cornèr Arena tra il Lugano e gli ZSC Lions inizialmente prevista per sabato 8 gennaio, si giocherà mercoledì 12 gennaio La partita della Cornèr Arena tra il Lugano e il Bienne di domenica 16 gennaio 2022 con inizio alle ore 15.45 si disputerà come da programma. La squadra bianconera scenderà inoltre regolarmente sul ghiaccio a Zugo sabato 15 gennaio 2022 con inizio alle ore 19.45”.

Le limitazioni sulla capienza delle piste in occasione dei grandi eventi decise dal Consiglio di Stato e valide fino al 16 gennaio 2022 (2/3 della capienza, chiusura dei settori posti in piedi) “non impediranno agli abbonati dell’HCL di assistere alle due gare casalinghe contro ZSC Lions e Bienne”, prsegue il comunicato. “I settori in piedi (Curva Nord, curva ospiti) saranno tuttavia chiusi. I detentori di una tessera stagionale o di un singolo biglietto per queste due partite nel settore della Curva Nord hanno la possibilità di ricevere i relativi biglietti nella Tribuna San Salvatore”. Questi biglietti possono essere ottenuti, “presentandosi con la tessera e/o il biglietto al Segretariato HCL In via Maraini 15A a Pregassona negli orari d’ufficio (8.30/12.00 – 14.00/18.00) oppure inviando una e-mail a [email protected], indicando nome e cognome”.