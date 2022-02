Lugano, l’hai fatta grossa

Lugano subito aggressivo e abile a imbastire un paio di azioni interessanti. Segna Arcobello, imbeccato da Morini, e per lui è la 19. rete in stagione. Bianconeri bravi a punire un errore in uscita degli avversari. La gara è vivace e fondamentale, il Davos non ci sta e complice una flessione del Lugano pareggia con Rasmussen in ripartenza, con l’apporto di Bromé.