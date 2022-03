Lugano: è show dello sceriffo

In un clima da amichevole il Lugano comincia fortissimo il primo periodo, con lo sceriffo Prince e Thürkauf che si mandano in rete a vicenda. Il Rappi di coach Hedlund accorcia con Kossila, ma è un’illusione. Infatti Prince apparecchia per Carr, che fa 3-0. Poi il Fazz sbaglia il rigore del 4-1. Altre due grosse occasioni per i bianconeri, con Herren e Alatalo.