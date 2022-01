Lugano, due punti in rimonta

Cambia il punteggio, non la sostanza

Inizia come peggio non potrebbe il secondo tempo del Lugano, costretto a incassare la rete di Conacher dopo appena 58 secondi. Il Berna insiste e sfiora anche il terzo gol con Kast. I ticinesi non sfruttano poi tre situazioni di superiorità numerica, ma dimezzano comunque la scarto al 35’45’’ grazie a Fazzini, il cui polsino non lascia scampo a Wüthrich. Per i sottocenerini ci provano poi Josephs e lo stesso Fazzini. Il 2-2 però non arriva e la seconda frazione si chiude sul punteggio di 1-2.