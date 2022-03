Lugano dominato e sconfitto

Nel primo terzo Sallinen sorprende Markkanen, comunque tra i migliori, e porta in vantaggio i seeländer. Nelle fila del Lugano manca cattiveria.

Nel secondo periodo il Bienne raddoppia in power play ancora con Sallinen, doppietta per lui. Occasione per Thürkauf. Lugano dominato. Tra i bianconeri infortunio di Arcobello.