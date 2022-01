Lo Zugo travolge il Lugano

Inizia con una netta sconfitta il weekend del Lugano. Impegnati alla Bossard Arena contro lo Zugo, gli uomini di McSorley vengono battuti 5-0.

Klingberg apre le marcature

Avvio di partita vivace, con alcune percussioni da una parte e dall’altra. L’occasione migliore dei primi minuti capita allo Zugo con Simion, che a porta praticamente sguarnita colpisce un clamoroso doppio palo. Sono comunque i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 05’37’’; il marcatore è Klingberg, abile a sfruttare un rimbalzo favorevole per battere Schlegel. Nel prosieguo di frazione entrambe le squadre beneficiano di una superiorità numerica, ma non riescono ad andare a segno in powerplay. Le opportunità più interessanti se le costruiscono allora, a cinque contro cinque, Boedker per il Lugano e Müller per i tori. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-0.

Seconda frazione da dimenticare

Inizia come peggio non potrebbe il periodo centrale dei ticinesi, costretti a incassare la rete di Klingberg al 21’34’’; trascorrono appena 39 secondi e gli svizzero centrali si portano sul 3-0 grazie all’ex Suri. McSorley decide a questo punto di inserire Fatton al posto di Schlegel. La musica però non cambia e lo Zugo continua a farsi preferire, anche se il Lugano va vicino al gol con Thürkauf, che colpisce il palo in situazione di quattro contro quattro. Superata la boa di metà partita, ci pensano Herzog (in powerplay) e Lander a realizzare, nello spazio di 48 secondi, le due marcature che consentono ai campioni in carica di chiudere la contesa. Nel finale di frazione c’è spazio ancora per il ferro centrato da Fazzini in superiorità numerica.

Risultato immutato

Il terzo conclusivo scorre via senza grosse emozioni e il punteggio non cambia più. La partita termina così sul risultato di 5-0 in favore dello Zugo. Il prossimo impegno per i sottocenerini è in programma domani pomeriggio, quando alla Cornèr Arena si presenterà il Bienne.



Tabellino:

EV Zugo-HC Lugano 5-0 (1-0) (4-0) (0-0)

Reti: 05’37’’ Klingberg (Kreis, Senteler) 1-0; 21’34’’ Klingberg 2-0; 22’13’’ Suri (Leuenberger) 3-0; 33’45’’ Herzog (Zehnder, Hansson, in 5 c. 4) 4-0; 34’33’’ Lander (Schlumpf, Allenspach) 5-0

Arbitri: Piechaczek e Dipietro (Obwegeser e Meusy)

Penalità: 3x2’ contro Zugo; 5x2’ contro Lugano

Zugo: Hollenstein; Schlumpf, Kreis; Cadonau, Djoos; Hannson, Wüthrich; Nussbaumer; Martschini, Kovar (C), Simion; Klingberg, Senteler, Zehnder; Müller, Lander, Herzog; Suri, Leuenberger, De Nisco; Allenspach; Allenatore: Tangnes

Lugano: Schlegel (Fatton dal 22’13’’); Loeffel, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Wolf; Nodari; Carr, ARcobello (C), Josephs; Fazzini, Thürkauf, Bertaggia; Morini, Herburger, Boedker; Vedova, Walker, Stoffel; Traber; Allenatore: McSorley

Gli altri risultati di serata:

Ajoie-Zurigo 1-6

Berna-Ginevra-Servette 1-4

Davos-Rapperswil 0-2