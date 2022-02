L’Ambrì riceve un altro schiaffone dal Losanna

Non c’è pace tra gli ulivi, recitava il titolo di un vecchio film e dalle parti della Valascia siamo più o meno nella stessa situazione. L’Ambrì di coach Luca Cereda, infatti incassa la seconda sconfitta in una settimana contro i vodesi del Losanna, ma oggi c’è l’aggravante che gli è mancata anche quella grinta vista per lunghi tratti alla Vaudoise Arena martedì.