Geisser e Kurashev ai Mondiali, Josi rinuncia

Josi rinuncia

Diversa la situazione per quanto concerne Roman Josi. Il difensore dei Nashville Predators ha deciso di rinunciare ai Mondiali per motivi familiari. Sua moglie aspetta infatti il secondo figlio, che dovrebbe nascere a giugno. “La decisione è stata molto difficile da prendere”, afferma Josi. “Data la mia situazione personale, il tempismo dei Mondiali è sfortunato. Non voglio lasciare mia moglie da sola in questa fase della gravidanza”.