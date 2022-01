Cajka al Rapperswil e infortunio per Hächler

L’Ambrì ha ridiscusso con il Rapperswil le condizioni di prestito del giocatore Steve Moses. Confrontati con alcuni ferimenti nelle ultime partite di campionato, i sangallesi hanno valutato se richiamare subito Steve a Rapperswil. Come alternativa, hanno proposto il trasferimento del giocatore ceco con licenza svizzera Petr Cajka in cambio della rinuncia a richiamare Steve fino al 1° di marzo e alla rinuncia del compenso finanziario che le due società avevano concordato per il suo prestito.