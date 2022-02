Cade il Fort Apache Ambrì

Immaginiamo per un attimo di essere ancora nel selvaggio West e ci pare quasi di intravedere lì, sulle torrette più alte di Fort Apache il portiere dell’Ambrì Conz che respinge gli attacchi degli indiani. Come la storia insegna, la resistenza non può essere eterna e prima o poi gli eroi del forte consegnano i propri scalpi al nemico, in questo caso il Losanna. Dall’assolato West, adesso, al freddo del ghiaccio della Vaudoise Arena, per riavvolgere il film della partita tra i leoni losannesi e la squadra di coach Cereda, che nella circostanza ha fatto debuttare in difesa Simone Terraneo.

Nel secondo tempo tantissimo Losanna e pochissimo Ambrì. Baumgartner cicca il puck, sparando alto dopo un errore sanguinoso in uscita di Bürgler. La squadra di John Fust si diverte a sprecare, un esercizio pericoloso, e mette sotto un avversario fin troppo sparagnino, in balia delle onde. Per i biancoblù ci prova due volte McMillan con un tiro a lato e uno incrociato, ma il 2-0 non arriva. Piovono invece le occasioni per i padroni di casa, con Paré che è ipnotizzato da Conz, ancora lui. Il canovaccio non cambia e l’Ambrì fa quasi più fatica in parità numerica, dopo essere rientrata da un box play. Ma, come d’incanto, giunge il raddoppio leventinese, figlio questo di un’isolata iniziativa di Zwerger in 3 contro 2. La gioia non dura molto, però, perché Glauser pesca Genazzi che raddrizza mezza baracca col 2-1. Poi Conz ferma uno scatenato Emmerton. Davvero troppi spazi per i vodesi, dei veri e propri canyon, per restare nella metafora western.