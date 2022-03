Ambrì Settebellezze

Sette partite vinte di fila per un intrattabile Ambrì, che espugna 2-1 il ghiaccio di Losanna in gara 1 di preplayoff.

Nel primo periodo Baumgartner coglie il palo. L’Ambrì trova il gol in power play, con Hietanen che imbecca Pestoni. Per il Losanna pareggia Jäger. Due belle parate di Juvonen. I vodesi mettono sotto i leventinesi.

Nel secondo terzo biancoblù presi d’infilata in più occasioni, Juvonen chiamato agli straordinari. Occasionissima per Bozon. Poi è Zwerger ad essere pericolosissimo. Altra opportunità per l’Ambrì, con Bürgler che apparecchia per Fora.