Ambrì sconfitto al rientro in pista

Inizia con una sconfitta il 2022 dell’Ambrì-Piotta. Di scena a Ginevra, la compagine di Cereda viene superata 4-3 dalle Aquile.

Ambrì, rimonta e allungo

Doccia fredda per l’Ambrì, costretto a incassare il gol del Servette dopo appena 49 secondi di gioco: Vermin aggira la gabbia e serve Richard, il cui tiro non lascia scampo a Ciaccio. I biancoblù però non si disuniscono, reagiscono e al 03’59’’ ottengono il punto dell’1-1. Il marcatore è Fora, a segno con uno ‘slap’ dalla linea blu. Trascorrono 02’11’’ e gli ospiti si portano avanti nel punteggio grazie a Pestoni, servito nella circostanza da Regin.

Nel prosieguo di frazione gli uomini di Cereda continuano a farsi preferire e trovano la via della rete per la terza volta con Isacco Dotti, che si impadronisce di un disco vagante nello ‘slot’ e lo spedisce nella porta ginevrina. Dopo due ulteriori occasioni capitate a Pestoni e Kostner (in ‘shorthand’), il primo tempo si chiude sul parziale di 1-3.

I romandi riemergono

In avvio di periodo centrale il Ginevra si rende subito pericoloso con Miranda. Segue una fase di gioco piuttosto tranquilla ma, superata la boa di metà partita, i padroni di casa alzano il ritmo e iniziano a premere, forti di due superiorità numeriche ravvicinate. E così, dopo una grossa opportunità sciupata da Kostner in contropiede, le Aquile vanno a segno con l’uomo in più al 34’28’’, ed è Winnik a deviare alle spalle di Ciaccio la conclusione di Tömmernes. Poco più di due minuti dopo i romandi acciuffano il pareggio con Jooris, imbeccato da un pregevole assist di Tömmernes. Nel finale c’è spazio per un ultimo tentativo, ancora sul fronte di ginevrino, di Smirnovs. Le due squadre vanno alla seconda pausa sul punteggio di 3-3.

Tre punti per il Servette

Il terzo periodo scorre all’insegna dell’equilibrio e bisogna attendere fino al 52’54’’ per assistere all’episodio decisivo: Le Coultre va al tiro e Moy tocca quel tanto che basta per mandare il disco alle spalle di Ciaccio e siglare il 4-3. Il ‘forcing’ finale dell’Ambrì a sei contro quattro non produce il pareggio e la sfida termina con la vittoria del Ginevra.

Tabellino:

Ginevra Servette HC-HC Ambrì-Piotta 4-3 (1-3) (2-0) (1-1)

Reti: 00’49’’ Richard (Vermin) 1-0; 03’59’’ McMillan (Fora, Heim, in 5 c. 4) 1-1; 06’10’’ Pestoni (Regin, Zwerger) 1-2; 13’23’’ I. Dotti (Bürgler) 1-3; 34’28’’ Winnik (Tömmernes, Filppula, in 5 c. 4) 2-3; 36’34’’ Jooris (Tömmernes, Winnik) 3-3; 52’54’’ Moy (Le Coultre) 4-3

Arbitri: Piechaczek e Dipietro (Obwegeser e Meusy

Penalità: 2x2’ contro Ginevra; 3x2’ contro Ambrì

Ginevra: Nyffeler; Völlmin, Tömmernes (C); Vatanen, Maurer; Smons, Le Coultre; MercierJooris, Filppula, Winnik; Smirnovs, Richard, Vermin; Moy, Pouliot, Miranda; Antonietti, Berthon, Vouillamoz; A. Riat; Allenatore: Cadieux

Ambrì-Piotta: Ciaccio; Fora (C), I. Dotti; Hietanen, Burren; Fohrler, Z. Dotti; Fischer; Pestoni, Regin, Zwerger; Bürgler, Heim, Kneubuehler; D’Agostini, Kostner, McMIllan; Incir, Grassi, Bianchi; Trisconi; Allenatore: Cereda

Note: Les Vernets, 3’592. Premiati: Tömmernes e Pestoni