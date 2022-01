Ambrì, possibilità di chiedere posto in tribuna

L’Hockey Club Ambrì Piotta informa i possessori di un abbonamento spalti che è ora possibile annunciare il proprio interesse per partecipare alle partite in programma sabato 8 gennaio e martedì 11 gennaio alla Gottardo Arena.

“Gli abbonati spalti che sono interessati ad assistere alle partite sono invitati a compilare il formulario presente sul nostro sito internet indicando a quale sfida desiderano partecipare”, si legge in un comunicato. Il posto in tribuna “è gratuito per gli abbonati spalti”. Tuttavia, “non sarà possibile scegliere né il settore né la posizione”.