Ambrì, martedì magro

Non è un grande Ambrì quello che comincia il match della Gottardo Arena. Ai ragazzi di Cereda manca infatti il mordente, nonostante colpiscano subito una traversa con Isacco Dotti. Non solo, i biancoblù passano addirittura in vantaggio: ginevrini che sbagliano due volte in uscita dal terzo e Kneubühler che castiga Descloux, che si guadagna il cappello d’asino per non avere trattenuto il disco. L’Ambrì sfiora due volte il raddoppio, ma poi capitola: il debuttante Juvonen non può nulla sul tiro di Smirnovs. C’è ancora tempo per il palo di Heim.