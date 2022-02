Ambrì malmenato dallo Zugo

Brutto crollo per l’Ambrì, che perde per 8-2 sul ghiaccio della capolista Zugo.

Leventinesi in difficoltà già all’inizio, in power play, ma non è una novità. La squadra di Tangnes domina territorialmente, ma senza creare pericoli. Poi sblocca la gara in superiorità numerica, con Zehnder che devia il tiro dalla blu di Marco Müller. Ospiti nulli.