Djokovic bloccato sull’aereo

La ministra australiana degli affari interni Karen Andrews, dal canto suo, ha detto che nessuno riceverà un trattamento di favore e che tutte le persone in arrivo non vaccinate devono fornire una prova dei loro motivi medici, altrimenti verranno respinte o saranno obbligate a sottostare a una quarantena di 14 giorni.

La notizia delle scorse ore della partenza di Djokovic per l’Australia, sede del primo Grande Slam della stagione, aveva acceso il dibattito sul web. Il 34enne, infatti, non sarebbe vaccinato e beneficerebbe di un’esenzione medica, come da lui stesso comunicato via social.