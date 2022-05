Che rimonta, lo Zugo si conferma campione!

Lo Zugo è riuscito nel suo rimontone! Sotto 3-0 nella serie contro lo Zurigo, domenica sera alla Bossard Arena gli uomini di Tangnes hanno conquistato la quarta e decisiva vittoria consecutiva, bissando così il successo in campionato della scorsa stagione.

Ad aprire il confronto sono stati però i Lions, con Azevedo in rete dopo solo 1’02. Lo Zugo, bravo a mantenere la calma, ha trovato il pareggio in superiorità numerica al 17’34, grazie al ticinese Dario Simion. Sempre in superiorità numerica, Marco Müller e compagni hanno poi infilato il 2-1 con Herzog al 33’41.