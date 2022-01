Canottaggio, titolo e record per Leonardo Salerno

Nella categoria U19 maschile (1001 gli atleti al via) il titolo è andato a Leonardo Salerno del Club Canottieri. Il pupillo di Paola Grozzetti si è imposto nel tempo di 5’48”9 il che rappresenta il nuovo primato nazionale, migliorando il precedente di 0,8” stabilito nel 2029 dallo zurighese Tim Roth. In campo femminile, la vittoria non è sfuggita alla favorita della vigilia, Lina Kühn (Erlenbach) in 6’58”3. La zurighesei ha migliorato di 0,1” il primato precedente che resisteva dal 2006. La prima delle ticinesi è risultata Vittoria Calabrese (CC Lugano) in 7’42”2

Nel contesto élite Barnabé Delarze si è assicurato il suo ottavo titolo consecutivo. Il losannese ha migliorato il primato di categoria con un crono di 5’45”2. Al secondo rango troviamo il compagno di doppio, Roman Röösli (SC Sempach), staccato di ben 12”. Bronzo per Linus Copes (RC Thalwil). In campo femminile, assente Jeannin Gmelin per un infezione virale, la lotta per il titolo è vissuta su un avvincente duello tra la detentrice del titolo, Nina Thölking (RC Rotsee) e la seconda dello scorso anno, Pascal Walker (RC Zurigo). La gara si è risolta a favore di quest’ultima in 6’05”82. Da sottolineare il 5° rango di Olivia Negrinotti della Ceresio (7’02”9) e il 9° della compagna di società, Nimue Orlandini (7’16”6. Nei pesi leggeri il successo, in campo femminile, è andato a Frédérique Rol (Lausanne Sport) in 7’11”8 e in quello maschile a Andri Struzina (SC Zugo) in 6’10”4.