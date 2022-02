Rissa Semine-Locarno, ridotte le squalifiche

Per quanto concerne il Semine, le squalifiche di Ali Ekizir e Jordan Morgantini passano da due anni a 10 mesi per il primo, un anno per il secondo.

Anche in classifica non risultano più punti di penalizzazione, mentre sembra che le multe pecuniarie siano state confermate, hanno anticipato i colleghi di Ticinonews Sport. La Federazione di calcio ticinese, interpellata, non ha voluto per il momento rilasciare dichiarazioni ufficiali.