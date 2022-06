Mondiali 2026, ecco dove si terranno

La Fifa annuncia le 16 città che ospiteranno i mondiali di calcio 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Negli States sono state selezionate 11 città, in Canada due e in Messico tre. Lo riportano i media americani. Fra le città americane selezionate per ospitare le partite ci sono Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco e Seattle. Per il Canada sono state scelte Toronto e Vancouver, mentre per il Messico sono state scelte Città del Messico, Monterrey e Guadalajara.