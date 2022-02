Il Crus torna a sorridere

Senza lo squalificato Lavanchy ma col rientrante Maric in difesa, i bianconeri partono bene, con voglia e determinazione, ma si spengono subito. A manovrare meglio è il Servette, che ha un gioco avvolgente, tanto che Mister Croci-Torti opta per la difesa a 4 per contrastare meglio i ginevrini. Alla fine di un brutto primo tempo Ruegg è atterrato dal portiere Frick e Celar fa 1-0 su rigore.