Crisi Ucraina: Bild “boicotta” Gazprom

Il quotidiano tedesco Bild ha utilizzato la scritta “Freiheit für Ukraine” (libertà per l’Ucraina) per coprire lo sponsor “Gazprom” presente sulle maglie della squadra dello Schalke 04. La decisione del giornale di modificare le foto in modo da nascondere la scritta del gigante energetico russo è legata all’attuale situazione in Ucraina.