Club russi esclusi dalla prossima Champions League

Il conflitto in Ucraina continua ad avere ripercussioni anche sullo sport in Russia. La nazionale femminile di calcio è stata infatti esclusa da Euro 2022, mentre le squadre di club russe non potranno prendere parte alla prossima edizione della Champions League. L’annuncio è stato dato dall’Uefa.

Niente europeo in Russia

Ma non è tutto. L’Uefa ha anche deciso di respingere la candidatura inoltrata dalla Russia per ospitare la fase finale degli Europei di calcio nel 2028 o nel 2032. “Ogni candidata deve assicurarsi di non agire in modo da portare in discredito alla Uefa”, si legge nel regolamento.