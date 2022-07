Boris Babic rinforza l’attacco del Lugano

La sua esperienza Il 24enne attaccante si è affermato in Super League con i biancoverdi ed è una prima punta in grado di ricoprire anche altri ruoli sul fronte d’attacco, Babic ha fatto la trafila delle selezioni rossocrociate giovanili fino alla Under 19. Nel passato campionato di Credit Suisse Super League ha collezionato soltanto 7 presenze, condite da un gol, ma complessivamente i suoi gettoni nella massima serie svizzera sono 68 (9 le reti).

Da Silva: “Un’opzione preziosa”

“Babic è un giocatore animato da un forte desiderio di rimettersi in gioco dopo una stagione un po’ travagliata”, spiega il direttore sportivo dell’FC Lugano Carlos Da Silva. “È in cerca di rilancio e ha fame. È un attaccante fisico dotato di buona velocità che sa puntare la porta e rappresenta una preziosa opzione in più per il nostro attacco”.