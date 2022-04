Partito comunista - Il PLR spinge la Svizzera verso la NATO: impediamolo e salviamo la nostra neutralità

Le dichiarazioni del presidente del Partito Liberale Radicale Svizzero, che auspica un ulteriore avvicinamento della Svizzera alla NATO, sono - soprattutto in un momento come questo, con gli occhi del mondo puntati sulla nostra mancata neutralità nella guerra in corso in Ucraina - di una gravità inaudita e al limite dell’irresponsabile per la nostra stessa sicurezza nazionale. Il presidente del partito più influente del capitalismo svizzero ha appena lasciato intendere al mondo (cioè all’82% della popolazione che non abita in Occidente) che la Svizzera non deve più essere neutrale e deve anzi omologarsi alla NATO, un’alleanza militare offensiva, responsabile di guerre illegali dal punto di vista del diritto internazionale come quella del Kosovo (1999) o della Libia (2011) passando per troppi altri tragici scenari che, col pretesto delle presunte armi di distruzione di massa, hanno giustificato massacri di innocenti. La sicurezza della Svizzera dipende anche dal proprio status di paese neutrale, che il PLR sembra voler ora liquidare come richiesto dall’UE.