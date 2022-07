Leandro de Angelis - Il mondo cambia, il lavoro pure

Questo cambiamento nei desideri dei giovani è comprensibile poiché riflette le mutazioni che la società sta vivendo. Primo, nella generazione dei miei genitori era scontato che, una volta avuti dei figli, la donna sarebbe rimasta a casa, mentre l’uomo avrebbe potuto dedicarsi alla carriera. Secondo, con la digitalizzazione la produttività è esplosa, ma il lavoro diventa sempre più “invasivo”. Se prima si usciva dall’ufficio e ci si lasciava tutto alle spalle, oggi non è più così. Col telefono in tasca si è sempre raggiungibili e la difficoltà a separare lavoro e vita privata aumenta il carico psicologico. Terzo, sta cambiando (e per fortuna, anche se troppo lentamente) ciò che le persone vogliono dalla vita e questo a causa del contesto storico. La generazione dei miei nonni ha vissuto la devastazione della guerra e in seguito è stata mossa dal bisogno di scappare da condizioni di vita precarie, talvolta dalla povertà. Quella dei baby boomers è nata in pieno boom economico seguito da decenni nel quale l’unico mantra era quello di aumentare i consumi. Si doveva puntare ogni anno a una casa più grande, un’auto più pesante e più elettrodomestici in casa. La mia generazione è nata in un contesto diverso. Quasi tutti viviamo una ricchezza che 70 anni fa era semplicemente inimmaginabile (chi mai si sarebbe potuto permettere di volare in vacanza?) e ci troviamo davanti a sfide completamente differenti, dalla crisi climatica e ambientale passando per l’aumento delle tensioni sociali e i disturbi mentali. La crisi climatica ci dice che i nostri consumi stanno compromettendo la base naturale dalla quale la nostra vita dipende, mentre i numerosi burnout testimoniano che, in un mondo digitalizzato e di pari opportunità per uomo e donna, non si può continuare a lavorare al 100%, senza preoccuparsi di altro e magari anche con un ambiente di lavoro per nulla piacevole.