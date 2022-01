Giovani Udc Ticino - Aiuti ai media: Ma con quali rischi?

Come tutti quanti ben sappiamo, tra i pilastri fondamentali alla base di un servizio d’informazione libero, che permettono di contraddistinguere e preservare una stampa indipendente, il più importante è sicuramente quello di non dover dipendere da aiuti statali o almeno di cercare di limitarli il più possibile. Difatti, come potrebbero i media preservare il loro ruolo di voce critica nei confronti del governo e degli attori politici, se questi fossero strettamente vincolati alle loro sovvenzioni? È proprio per questo motivo che la Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media, sebbene venga presentata come indispensabile per la qualità della stampa elvetica, nasconde in realtà una serie di criticità assolutamente non trascurabili.