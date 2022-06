Aurelio Sargenti - Tiro Federale in Campagna: gratis per tutti!

Municipali e consiglieri comunali hanno ricevuto dalla Cancelleria della Città di Lugano un caldo invito a partecipare con «famigliari, amici e colleghi alle giornate ufficiali del Tiro Federale in Campagna (TFC), che è il maggior evento sportivo nazionale a carattere ricreativo, che si terranno presso il poligono della Ressiga [sic] di Porza nei prossimi venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le cittadine e tutti i cittadini svizzeri che sono almeno nell’anno del 14° compleanno per il fucile 300m e del 17° per la pistola 25m».

Sarà (forse) il «maggior evento sportivo nazionale a carattere ricreativo», ma esso certamente non si svolge più in ... Campagna. Infatti lo Stand di tiro Ressega Porza da anni si trova nel bel mezzo di molte, moltissime abitazioni per cui i numerosissimi colpi di fucile e di pistola (roba da far invidia in questo tragico periodo) che per ben tre giorni verranno sparati delizieranno le orecchie di moltissimi cittadini. Senza tacere il fatto che da troppi anni gli stessi malcapitati cittadini (è il caso di scriverlo) devono sopportare i colpi di arma da fuoco quasi tutti i sabati dell’anno nella speranza che lo stand di tiro venga finalmente spostato, appunto, in campagna! Come da anni promesso.

Un amico mi ha detto (certamente per provocarmi) che saranno molti i luganesi che andranno il 10 giugno alla Festa Federale in ... Campagna a sparare durante un caldo e lungo fine settimana di giugno e tra questi anche coloro che appena sentono all’imbrunire della musica lungo il Cassarate o nel parco di qualche elegante villa in stile gotico-rinascimentale lungo via Franscini “gli rugano le busecche” o sparano a salve.

Sopportazione del rumore a geometria variabile, dunque. Noi invece dobbiamo pazientemente sopportare i colpi di fucile e di pistola che vengono sparati alle ore 09:00 precise dallo stand di tiro della Resega (quasi) ogni sabato che il Signore manda in terra. E non viviamo in ... campagna.