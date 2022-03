Svizzera, neutralità smarrita?

“Neutralità non significa indifferenza”. Con questa frase, per bocca di Ignazio Cassis, il Consiglio federale pare aver segnato una svolta per il nostro Paese. La Svizzera d’ora innanzi sarà un po’ meno svizzera? La guerra tra Russia e Ucraina ha cambiato tutto in maniera irreversibile o tutto (prima o poi) tornerà come prima? Dopo le difficoltà dettate dalla pandemia (che non ci ha lasciato, i dati degli ultimi giorni lo attestano) il dramma della guerra a pochi chilometri da noi.