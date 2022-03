“Noi e la guerra”

Siamo al ventesimo giorno di guerra e non ci sono segnali che lascino sperare in un cessate il fuoco. Anzi, nonostante gli enormi sforzi diplomatici messi in atto dalla comunità internazionale, il conflitto si fa sempre più sanguinoso giorno dopo giorno. Le principali città ucraine sono sotto assedio, a cominciare dalla capitale Kiev, ma l’esercito russo sembra incontrare enormi difficoltà nell’avanzata. Tanto che, secondo il Financial Time, pare che il presidente Vladimir Putin abbia chiesto sostegno militare alla Cina per provare ad uscire dal pantano. Una notizia che ha immediatamente allarmato l’Occidente, con un forte altolà a Pechino giunto da Washington. Il timore è sempre quello di un allargamento del conflitto che ci porti sulla strada di un terza guerra mondiale.

Intanto, però, la guerra si è presentata in Canton Ticino. Le prime vittime dell’aggressione russa, i civili ucraini, sono arrivati nel nostro Cantone. Il Consiglio di Stato ha presentato ieri un piano di accoglienza senza precedenti: ci si attende fino a 50 profughi al giorno. Una sfida sociale e logistica impressionante, a cui ticinesi stanno partecipando con enorme generosità mettendo a disposizione le proprie abitazioni. Sempre ieri, sul fronte politico, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, insieme ad alcuni colleghi di Governo, ha riunito i rappresentanti dei partiti. Un vertice per creare unità di fronte a una crisi che potrebbe essere lunga e dolorosa.

Ma gli effetti della guerra hanno cominciato a presentarsi anche alle pompe di benzina e sugli scaffali dei supermercati. In un’intervista rilasciata sabato il Consigliere Federale Guy Parmelin ha detto: “Sono contrario a misure che creano nuovi problemi altrove e aggravano ulteriormente la crisi globale. Se l’Unione europea decide di adottare altre misure, il Consiglio federale deve analizzarle attentamente e tenere conto degli effetti collaterali globali. Non si tratta solo di petrolio e gas, ma anche di prodotti alimentari”. Ma proprio ieri l’UE ha dato il via a un nuovo pacchetto di sanzioni. Cosa faremo noi?

Infine, soprattutto a sinistra ma non solo, tiene banco il dibattito sul pacifismo. Tra chi è favorevole e chi no all’invio di armi in Ucraina da parte dei Paese europei. Tra chi auspica una resa degli ucraini per salvare i civili dalla mattanza e chi invece si augura che la resistenza tenga duro. Tra chi non si schiera “né con Putin-né con la Nato” e chi questo distinguo lo fa eccome, collocandosi chiaramente sul fronte occidentale.

“Noi e la guerra” è il titolo di Matrioska in onda questa sera su TeleTicino a partire alle 19.30. Ospiti di Marco Bazzi saranno la co-presidente del PS Laura Riget, la vicecapogruppo della Lega Sabrina Aldi, i giornalisti Alfonso Tuor, Stefano Piazza e Gianni Righinetti, il generale ed analista militare Maurizio Boni.