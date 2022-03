La guerra, le Borse, i beni rifugio

L’intervento militare russo in Ucraina ha fatto aumentare la volatilità dei listini azionari, che hanno subito ribassi e che di tanto in tanto però registrano anche rimbalzi. Le Borse resteranno nei prossimi mesi in questo quadro di volatilità o ritroveranno la tendenza al rialzo? La guerra in Europa dell’Est ha anche alimentato la domanda di beni rifugio, tra i quali oro e franco svizzero. Questa maggior ricerca di rifugi in campo finanziario rimarrà, oppure si tornerà a livelli più usuali in tempi non lunghi? Di tutto questo si parla stasera a Index, su TeleTicino, alle 20.30 e in replica alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Vito Monte di Centro Studi Monte.