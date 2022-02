Guerra in Ucraina, faro sui mercati

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto ed ha conseguenze anche in campo economico. Ulteriori rincari sulle materie prime e maggiore volatilità per le Borse sono tra gli effetti. C’è inoltre una richiesta più forte di beni rifugio, tra i quali il franco svizzero. La crescita economica mondiale è nel complesso buona, ma cosa si può ora prevedere, alla luce di questo conflitto? Se ne parla stasera a Index, su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Marco Silvani del CdA di Zest. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.