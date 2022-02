“Detto tra noi” si allarga

“Detta tra noi” si allarga e da questa sera, 2 di febbraio, si presenterà in versione...XL. Come già sperimentato con la puntata pre natalizia con protagonisti Matteo Pelli, Marco Chiesa e Greta Gysin, il programma di TeleTicino condotto da Andrea Leoni, con la regia di Antonello Pasquale, cambierà la sua formula, arricchendo la trasmissione di nuovi contenuti. Il tutto però senza modificare il tono garbato, intimo e colloquiale che caratterizza “Detto tra noi”.

Il programma, nella prima parte, manterrà la consueta conversazione con un personaggio, mentre nella seconda e nella terza si aggiungeranno al tavolo nuovi ospiti - politici, giornalisti, rappresentanti della società civile - che discuteranno di temi d’attualità. Questa sera si comincia da Manuele Bertoli. Con il presidente del Governo, ripercorreremo le dure polemiche della scorsa settimana in Gran Consiglio sulla vicenda dei livelli scolastici. Ma ci sarà spazio anche per tracciare un bilancio dell’esperienza governativa di Bertoli, di discutere dei prossimi temi che segneranno l’agenda politica e delle elezioni cantonali in agenda tra poco più di un anno.