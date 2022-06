Branda e il concerto di Fabri Fibra

Lo scorso weekend in Ticino abbiamo assistito alle prime schermaglie sull’iniziativa popolare che chiede la riduzione del canone radiotelevisivo a 200 franchi. Un botta e risposta a distanza tra l’assemblea della CORSI e il Mattino della Domenica, in prima linea sul fronte degli iniziativisti.

“200 franchi non basteranno mai”, gli ha fatto eco il presidente della CORSI Luigi Pedrazzini, stroncando quella che tra coloro che difendono l’attuale canone, viene già apostrofata come l’iniziativa “No Billag 2”.

Il foglio leghista, dal canto suo, ha dedicato all’iniziativa la prima pagina, allegando all’ultima edizione i formulari per raccogliere le firme. E il direttore Lorenzo Quadri ci ha messo il carico: “Per la radioTV di Stato la ricreazione è finita! (...) Con il canone a 200 franchi e le entrate pubblicitarie, la SSR incasserebbe comunque un miliardo all’anno: che nessuno ci venga a dire che questa somma stratosferica non basta per gestire una radiotelevisione pubblica per un Paese di 8.7 milioni di abitanti, perché gli ridiamo in faccia!”.