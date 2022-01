Aiutare i media?

Tra i temi in votazione il prossimo 13 febbraio c’è la Legge federale su un pacchetto di misura a favore dei media. Una proposta del Consiglio federale, accolta dal Parlamento, ma contro la quale è stato promosso un referendum per permettere ai cittadini di esprimersi. Ma di cosa parliamo? Diverse testate sono in difficoltà, negli ultimi 20 anni gli introiti pubblicitari dei media sono crollati e dal 2003 ad oggi in Svizzera sono scomparsi 70 giornali. Senza dimenticare che la pandemia ha accentuato i problemi. Un pacchetto di misure che verrà finanziato con il canone radiotelevisivo e attingendo alle finanze federali. Non si renderanno necessarie nuove imposte. Il vicedirettore del Corriere del Ticino ne parla con cinque ospiti a La domenica del Corriere (dalle 19.00 su Teleticino, in replica alle 22.00). Interverranno Filippo Lombardi, vicepresidente Società editrice Corriere del Ticino, Piero Marchesi, consigliere nazionale UDC, Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR, Alessandro Colombi, CEO Gruppo Corriere del Ticino e Lorenzo Quadri, consigliere nazionale Lega. Sullo sfondo la domanda delle domande: dare una mano alle testate periferiche è necessario e lungimirante o inutile e dannoso?