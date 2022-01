21 grammi - Il peso dell'anima

Lo speciale di TeleTicino 21 grammi. Indipendentemente dal sesso, dall’età, dal colore della pelle, dalle cicatrici della vita e dal tipo di esistenza vissuta. Tutte le anime pesano uguali. I corpi no. Ossa, muscoli e grasso possono diventare una prigione fisica, psicologica e culturale. Anoressia, bulimia, ortoressia, sono alcuni dei disturbi più noti del comportamento alimentare. È questo il tema che proverà ad indagare lo speciale di Teleticino, condotto da Caroline Roth, in onda questa sera a partire dalle 19.30.

Gli ospiti e i temi affrontati

Come di consueto il pubblico sarà accompagnato lungo un percorso che comincerà con la testimonianza di una persona che ha affrontato la malattia e con Claudia Ariemma, caposervizio del centro per i disturbi del comportamento alimentare. Con la dottoressa Ariemma inquadreremo il fenomeno in Ticino e ci spiegherà i percorsi terapeutici disponibili a livello cantonale. Non da ultimo ci occuperemo dell’effetto della pandemia su questo genere di disturbi che si stima sia aumentato del 30% negli ultimi due anni.