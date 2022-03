Per l’Ucraina si combatte anche sul web

Quella in Ucraina è una guerra che, è risaputo, non si combatte soltanto con soldati e missili, ma anche sul web, con offensive digitali tipiche di un conflitto ibrido. E in questo senso a schierarsi con l’Ucraina c’è anche il gruppo Anonymous che da diversi giorni sta sferrando attacchi informatici contro la Russia, la Bielorussia e la Cecenia. Quanto accade è spiegato in una scheda curata dai colleghi di TeleTicino.

Una dichiarazione di guerra

La dichiarazione di guerra di Anonymous alla Russia comincia con un video messaggio di denuncia dei crimini perpetuati dal Cremlino e una promessa: una pioggia di cyberattacchi qualora le offensive non dovessero fermarsi. In questi giorni Anonymous ha attaccato siti governativi, giornali, tv e ha diffuso migliaia di documenti riservati. Uno dei primi bersagli è stato il sito web del Cremlino e quello della società russa Gazprom, sabotati e andati offline per diverse ore. Si tratta di attacchi definiti, in gergo, DDos, ovvero attacchi in cui i server vengono inondati di traffico fino al loro collasso.