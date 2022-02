Sanremo, vincono Mahmood e Blanco

Alla 1.47 di domenica mattina, in diretta dal Teatro Ariston, Amadeus ha annunciato il nome del vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Anzi, i nomi dei vincitori. Mahmood e Blanco non hanno smentito i favori del pronostico, e con la loro «Brividi» si sono piazzati davanti ad Elisa e Gianni Morandi.

Il premio della critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri con la sua «Lettera di là dal mare», quello della sala stampa a Gianni Morandi con «Apri tutte le porte», il premio per il miglior testo a Fabrizio Moro con «Sei tu», infine il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale se lo è aggiudicato Elisa con «O forse sei tu».

Cala così il sipario sulla terza edizione firmata Amadeus, che per l’ultima puntata ha voluto al suo fianco Sabrina Ferilli nelle vesti di co-conduttrice. Una serata finale che ha visto come super ospite Marco Mengoni e in cui si è omaggiata Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso mese di luglio.