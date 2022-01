Vaccino Pfizer contro Omicron in marzo, Moderna in autunno

Il Ceo di Pfizer Albert Bourla ha annunciato che il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo e l’azienda ha già iniziato a produrre le dosi. Bourla ha spiegato in un’intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid-19 che stanno circolando. Il numero uno della casa farmaceutica a stelle e strisce ha dichiarato che, con il vaccino adattato alla nuova variante, “la speranza è di ottenere una protezione di gran lunga migliore contro i contagi, in quanto la protezione contro le ospedalizzazioni e i decorsi gravi è al momento già accettabile con i vaccini attuali, in special modo se si ha ricevuto la terza dose”.