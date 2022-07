“Superato il picco estivo, ma non è finita”

Stando agli ultimi dati pubblicati a livello cantonale e nazionale l’ondata estiva sembra stia rallentando, ma i risultati, tra chi è in ferie e chi non si fa testare, potrebbero essere falsati?

“Dobbiamo attendere il rientro dalle vacanze, ma penso che si possa dire -vedendo i dati- che abbiamo superato anche questa ondata. Si è parlato poco di questo picco, ma gli ospedali sono stati sottopressione: 100 pazienti erano ricoverati a causa del Covid. Diciamo che se n’è parlato poco, ma il carico sugli ospedali c’è stato.”

Sembra che la sintomatologia di questa variante sia meno grave. Dal suo punto di vista siamo arrivati a una fase di convivenza col virus?

“Per forza di cose dobbiamo convivere con il virus. Tutti conosciamo qualcuno con sintomi compatibili con il Covid. Sintomi che sono banali per la maggior parte delle persone, e questo è dovuto in parte allo stato di immunizzazione che abbiamo, in parte perché il virus, evolvendosi, probabilmente diventa meno letale. Se guardiamo l’età dei pazienti ricoverati nell’ultima ondata vediamo che si tratta di pazienti in età avanzata.”

Un’ondata che non ha portato la politica ad adottare alcuna misura. Solo il mondo medico ha parlato.

“Credo sia giusto continuare a sensibilizzare la popolazione perché serve rispetto per il prossimo. La pandemia non è finita, stiamo convivendo con il virus e per questo, secondo me, è importante tutelare le persone.”

Non sono molte le mascherine che si vedono nei luoghi chiusi, pensa che presto saranno nuovamente obbligatorie?

“Nessuno sa cosa pensa il Consiglio federale o l’Ufficio federale di sanità pubblicano. Personalmente spero che per questo autunno ci sia una presa di posizione su questo tema.”

Cosa ne pensa della somministrazione della quarta dose agli over80?

“Serve per aumentare la copertura dell’immunità ed evitare che finiscano in ospedale, non impedisce, come già detto, di contrarre il Covid. Possiamo confermare che le vaccinazioni abbiano salvato migliaia di vite.”