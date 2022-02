Oms: “I servizi sanitari ancora in sofferenza”

A due anni dal suo inizio, la pandemia continua a mettere pesantemente in difficoltà i servizi sanitari in tutto il mondo, incidendo su tutti gli aspetti dell’assistenza. È quanto emerge da un rapporto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità condotto in 129 Paesi del mondo. Il rapporto (Third round of the global pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic) presenta i dati della terza rilevazione di questo tipo condotta dall’inizio della pandemia e conferma livelli di sofferenza analoghi a quelli riscontrati nelle indagini precedenti, ad agosto 2020 e a inizio 2021. Dei 129 Paesi analizzati, solo l’8% non lamenta sofferenze in nessun ambito dell’assistenza sanitaria come conseguenza della pandemia. Tutti gli altri sono in affanno, seppure con diversi livelli di gravità: il 20% riporta problemi in meno del 25% dei settori dell’assistenza sanitaria; il 29% nel 25-49% dei settori; il 24% nel 50-74% dei settori; il 18% dei Paesi ha difficoltà nel 75-100% dei settori.