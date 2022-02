Irregolarità mestruali dopo il vaccino, l’Ema indaga

Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sta esaminando casi di irregolarità mestruale con i vaccini a mRna contro il Covid-19. Si tratta di casi segnalati di forte sanguinamento mestruale e di assenza di mestruazioni (amenorrea) con i vaccini Comirnaty (di Pfizer-BioNTech) e Spikevax (di Moderna).

“Valutazione approfondita”

Il comitato aveva precedentemente analizzato le relazioni sui disturbi mestruali nel contesto delle relazioni di sintesi sulla sicurezza per i vaccini anti-Covid-19 approvati nell’Ue e aveva concluso all’epoca che le prove non sostenevano un nesso causale tra questi vaccini e i disturbi mestruali. Alla luce delle segnalazioni spontanee di disturbi mestruali con entrambi i vaccini e dei risultati della letteratura, il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza ha deciso di valutare ulteriormente gli eventi di periodi pesanti o amenorrea dopo la vaccinazione. Dopo aver esaminato le prove disponibili, ha deciso di richiedere una valutazione approfondita di tutti i dati disponibili, comprese le relazioni dai sistemi di segnalazione spontanea, dalle sperimentazioni cliniche e dalla letteratura pubblicata.