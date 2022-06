Covid, calano i contagi nel mondo

I casi di Covid-19 nel mondo continuano a calare, ma in diverse aree, compresa l’Europa, si osserva una ripresa dei contagi trainata dal calo dell’immunità e dalla diffusione delle nuove sotto-varianti di Omicron, in particolare BA.5. Sono queste le tendenze salienti contenute nell’ultimo bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dedicato all’andamento della pandemia. Nella settimana tra il 13 e il 19 giugno, nel mondo sono stati riportati 3,3 milioni di casi con una flessione del 4% rispetto alla settimana precedente. In calo del 16% i decessi (7’500).

Un panorama variegato

La situazione è tuttavia molto variegata: mentre nelle Americhe, nell’Estremo Oriente e in Africa si registrano cali fino al 21%, nel Sud-Est asiatico e in Medio-Oriente si è osservato un aumento dei casi intorno al 45%. Nonostante l’entità dell’incremento, in queste aree il numero assoluto dei casi resta comunque molto contenuto (complessivamente meno di 150mila, il 4% del totale). Più preoccupante la situazione nel Vecchio Continente: nella regione Europea dell’Oms (che comprende anche la Russia e Paesi dell’Asia centrale) la scorsa settimana si sono verificati 1’201’047 casi, il 6% in più rispetto alla settimana precedente. A trainare i contagi sono soprattutto Germania, Francia e Italia, dove sono stati registrati rispettivamente 356’414 casi settimanali (+10% rispetto alla settimana scorsa), 253’322 (+33%) e 210’840 casi (+47%).