Covid, boom di disturbi alimentari

Durante la pandemia sono esplose, tra le ragazze di età compresa tra i 6 e i 16 anni, le diagnosi di disturbi alimentati. Lo una ricerca condotta da Pål Surén, del Norwegian Institute of Public Health, presso Oslo, e pubblicata sulla rivista Jama Network Open.

Lo studio

Gli esperti hanno confrontato due ampi gruppi di bambine prima del periodo pandemico e durante la pandemia, rispettivamente di circa 354'000 e 348'000 bambine e ragazze. È emerso che tra le bambine di 6-12 anni le diagnosi di disturbi alimentari fatte negli studi di medicina primaria sono aumentate del 67% nel periodo pandemico; quelle eseguite in un ambulatorio specialistico sono quasi quadruplicate. Per la fascia di età 13-16 anni le diagnosi di disturbi alimentari durante la pandemia sono praticamente raddoppiate in entrambi i settori le assistenziali.