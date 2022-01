È morta Elza Soares

È morta all’età di 91 anni Elza Soares, notissima cantante brasiliana che negli anni ‘60 ebbe anche una celebre e travagliata relazione con la stella del calcio Garrincha. Secondo familiari e collaboratori, l’artista si è spenta per cause naturali ieri pomeriggio nella sua casa di Rio de Janeiro.

“Icona della musica brasiliana, considerata una delle più grandi artiste del pianeta, la cantante eletta Voce del Millennio ha vissuto intensamente e commosso il mondo con la sua voce, la sua forza e la sua determinazione”, si legge in un lungo post pubblicato sui social dai parenti più stretti.

Un’artista completa Iniziò la carriera negli anni ‘50 inanellando un successo dietro l’altro. Nel 1999, l’emittente britannica Bbc la elesse “cantante brasiliana del millennio”. La rivista Rolling Stone l’ha invece inserita tra le 100 più grandi voci della storia della musica brasiliana. Con 34 album al suo attivo, nei suoi ultimi lavori ha affrontato questioni di attualità, esaltando la forza delle persone di colore e delle donne, oltre a toccare temi scomodi come la fame e la morte. Artista poliedrica, Soares spaziava dalla samba al jazz, al funk, sconfinando persino nell’hip-hop e nella musica elettronica.

Dopo un’infanzia molto povera, ha avuto una vita segnata da svariati drammi: dal suo matrimonio forzato all’età di 12 anni (dove subì violenze domestiche e sessuali), fino alla perdita di un figlio per fame. Negli anni ‘50, una delle sue figlie fu rapita e lei la ritrovò solo 30 anni dopo. In tutto ha avuto otto figli.

La relazione con Garrincha

Negli anni ‘60 fece scalpore la sua storia d’amore con Garrincha: la relazione, durata fino al 1982, guadagnò le cronache mondane per la notorietà dei due protagonisti e per il fatto che la società dell’epoca non vedeva di buon occhio il loro rapporto, segnato anche dai problemi di alcol del giocatore.