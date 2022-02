Fantasanremo, parola agli inventori

Ieri notte si è conclusa la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, che ha vinto trionfare Mahmood e Blanco con “Brividi”, con una novità in più: il Fantasanremo, sdoganato da diversi media e riconosciuto anche da varie celebrità presenti in sala. Come funziona? Si scelgono cinque artisti e un capitano, acquistabili con un certo numero di “baudi” virtuali, e in base alla loro performance e la posizione in classifica si ottengono punti, cumulabili verso una vittoria finale, che è stata assegnata ieri sera. Teleticino ha intervistato Giacomo Piccinini, uno dei ragazzi che ha inventato il gioco per capirne da dove nasca l’idea e come vivano questo successo: “Quando un’istituzione come Gianni Morandi, sul palco dell’Ariston, a fine canzone urla ‘Fantasanremo!’ vuol dire che lo possono fare tutti”.