Il coniglio, le uova e altre tradizioni pasquali

Il coniglio pasquale Ci sono almeno due piste da seguire per risalire alle origini del coniglio pasquale, ed entrambe portano all’attuale Germania e ai costumi pagani. La tradizione dell’Osterhase sarebbe nata nella Germania meridionale. Leggenda vuole che una donna di umili origini che non poteva regalare dei dolci ai propri figli, decorò delle uova e le nascose nel giardino. I bambini intravvedendo un coniglio nel prato, credettero che fosse stato lui a nasconderle nel giardino. In un altro culto pagano nell’Antica-Sassonia, sul mare del nord, in questo periodo dell’anno veniva festeggiata la dea Eostre, che per altro è all’origine della parola easter, Pasqua. Questa dea veniva associata ad una lepre, in relazione alla fertilità dell’animale. La tradizione si propagò in tutta la Germania, esportata negli Stati Uniti e nel resto dell’Occidente.

L’uovo, di cioccolato e no

Concettualmente non siamo distanti dalle ragioni per cui la Pasqua è associata alle uova. Sia i pagani che i cristiani si sono appropriati di questo simbolo per declinarlo nel primo caso al concetto di germinazione, nel secondo della resurrezione di Gesù. Ma lo scambio di uova nella stagione primaverile risalirebbe a ben prima e trascenderebbe i confini europei: questa usanza è documentata fra gli antichi persiani, in India, in Cina, in Indonesia e persino in Polinesia. L’uovo ci accompagna dalla notte dei tempi, insomma, anche in forma dipinta. Per comprendere le attuali uova di Pasqua bisogna però fare un balzo avanti di diversi secoli, con le sfarzose uova Fabergé che con buona probabilità hanno ispirato anche le uova di cioccolato, piccole opere d’arte prodotte nel Novecento da mastri cioccolatieri, per poi aprirsi alla consumazione di massa grazie ai progressi dell’industria alimentare.