Sospese le riprese di un film con Bill Murray

Aperta un’inchiesta

Né Ansari né Seth Rogen, un altro degli interpreti del film, sono coinvolti nelle accuse. E' stata aperta un'inchiesta e non è ancora chiaro se Murray verrà estromesso dal cast come di recente è accaduto all’84enne Frank Langella, licenziato dalla serie “The Fall of the House of Usher” dopo accuse di molestie sessuali sul set.