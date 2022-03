Sandra Bullock in pausa dal cinema

Sandra Bullock preme il pulsante pausa sulla sua carriera per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Lo ha annunciato la stessa attrice durante un’intervista a Entertainment Tonight, spiegando che non sa quanto durerà la sua assenza dalle scene. “Ora ho bisogno di stare nel posto che mi rende più felice”, ha detto. Quel posto è a casa con i suoi figli, Louis e Laila, rispettivamente di 12 e 10 anni.

“Voglio stare con la mia famiglia”

“Prendo il mio lavoro molto sul serio - ha sottolineato - e quando lavoro è per 24 ore, sette giorni su sette. Ora voglio solo stare 24 ore, per sette giorni su sette, con i miei bambini e la mia famiglia”. Nella sua agenda di mamma a tempo pieno c’è l’impegno di seguire le attività sociali dei figli, senza trascurare nuove precauzioni contro la pandemia. “Tutti i genitori mi considerano come la ‘pazza signora della pandemia’ - ha detto -. Sanno che i loro figli tornano senza aver preso il Covid dopo essere stati a casa nostra”.